Против троих жителей Оршанского района возбудили уголовное дело за кражу тонны сыра из российского грузовика

Против троих жителей Оршанского района возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, совершенной группой лиц (части 2 и 3 статьи 205 УК) за похищение тонны сыра из российского грузовика, сообщает пресс-служба МВД.

«Утром 15 января на стоянке под Могилевом водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из фургона-рефрижератора было похищено более одной тонны сыра стоимостью почти 15 тыс. рублей», — пишет пресс-служба ведомства.

Подозреваемыми по делу стали трое 31-летних жителя Оршанского района, которых задержали по месту жительства при поддержке сотрудников ОМОНа. Там же оперативники нашли и часть украденного сыра. Как утверждают в ведомстве, большую часть похищенного сыра к этому моменту уже успели реализовать.