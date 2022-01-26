Против троих жителей Оршанского района возбудили уголовное дело за кражу тонны сыра из российского грузовика
Против троих жителей Оршанского района возбудили уголовное дело за кражу тонны сыра из российского грузовика
26 января 2022, 12:22
 
 
 
 
 

Против троих жителей Оршанского района возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, совершенной группой лиц (части 2 и 3 статьи 205 УК) за похищение тонны сыра из российского грузовика, сообщает пресс-служба МВД.

«Утром 15 января на стоянке под Могилевом водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из фургона-рефрижератора было похищено более одной тонны сыра стоимостью почти 15 тыс. рублей», — пишет пресс-служба ведомства.

Подозреваемыми по делу стали трое 31-летних жителя Оршанского района, которых задержали по месту жительства при поддержке сотрудников ОМОНа. Там же оперативники нашли и часть украденного сыра. Как утверждают в ведомстве, большую часть похищенного сыра к этому моменту уже успели реализовать.

     
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