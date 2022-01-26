Главный тренер сборной по легкой атлетике, уговаривавший Тимановскую вернуться в Беларусь, лишился должности

Министерство спорта упразднило должность главного тренера сборной по легкой атлетике, которую занимал Юрий Моисевич. Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал министр спорта Сергей Ковальчук.

По словам главы Минспорта, после выступления беларуских спортсменов на летней олимпиаде в Токио-2020 «назрела необходимость проведения внутренней реконструкции» в нескольких национальных командах. Ковальчук объяснил, что должность главного тренера в этих командах будет упразднена, вместо этого за каждой дисциплиной будет закреплен старший тренер с полномочиями главного.

Моисевич был одним из участников олимпийского скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. В слитой записи разговора спортсменки с двумя членами беларуской делегации Моисевич уговаривал Тимановскую вернуться в Беларусь.