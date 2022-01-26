Силовики провели второй обыск у правозащитника из Могилева, а после увезли его в неизвестном направлении

На дачу к директору «Могилевского правозащитного центра» Владимиру Кравченко с обыском приехали сотрудники ОМОН; после него правозащитника увезли в неизвестном направлении, сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Правозащитникам неизвестно о причинах обыска, о структуре, проводившей его, и о том, в каком статусе находится Кравченко. В ходе обыска у директора «Могилевского правозащитного центра» изъяли ноутбук.

Вечером MAYDAY рассказали, что после обыска директора «Могилевского правозащитного центра» отвезли в офис организации. Сейчас Кравченко на свободе.

Вчера у Кравченко уже проводили обыск сотрудники ДФР Комитета госконтроля, перед этим допросив правозащитника по неизвестному уголовному делу.

Как утверждают MAYDAY, во время обыска силовики изъяли буклеты Белорусского Хельсинского Комитета и телеканала «Белсат» примерно десятилетней давности, а также старый игрушечный пистолет сына Кравченко.

Правозащитники отмечают, что «Могилевский правозащитный центр» — единственная в Беларуси региональная организация правозащитников, зарегистрированная властями. При этом последние полтора года МПЦ «активно не функционировала».

Обновлено в 22:50. Добавлена информация MAYDAY о местонахождении Кравченко.