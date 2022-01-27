Барановичского подростка, который бросил венок в Вечный огонь, угнал погрузчик и «разгромил стадион», приговорили к году домашней химии
Барановичского подростка, который бросил венок в Вечный огонь, угнал погрузчик и «разгромил стадион», приговорили к году домашней химии
27 января 2022, 18:34
 
 
 
 
 

Суд приговорил одного из трех барановичских подростков, который бросил венок в Вечный огонь (статья 339 УК), угнал погрузчик (статья 214 УК) и «разгромил стадион», к году домашней химии, сообщает «Наш край».

Вечером 18 октября трое подростков бросили венки в пламя Вечного огня. Прохожие пытались их остановить, но те скрылись. В тот же вечер они завели один из погрузчиков на стадионе «Локомотив» чтобы покататься. Но не справились с управлением и повредили транспорт и стройматериалы.

Позже милиционеры задержали трех подростков. Одному 14 лет, двум другим — по 13.

     
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