Барановичского подростка, который бросил венок в Вечный огонь, угнал погрузчик и «разгромил стадион», приговорили к году домашней химии

Суд приговорил одного из трех барановичских подростков, который бросил венок в Вечный огонь (статья 339 УК), угнал погрузчик (статья 214 УК) и «разгромил стадион», к году домашней химии, сообщает «Наш край».

Вечером 18 октября трое подростков бросили венки в пламя Вечного огня. Прохожие пытались их остановить, но те скрылись. В тот же вечер они завели один из погрузчиков на стадионе «Локомотив» чтобы покататься. Но не справились с управлением и повредили транспорт и стройматериалы.

Позже милиционеры задержали трех подростков. Одному 14 лет, двум другим — по 13.