Фонд актера Джорджа Клуни выпустил доклад о нарушениях в суде над Виктором Бабарико

Фонд актера Джорджа Клуни Clooney foundation for justice выпустил доклад о нарушениях в суде над Виктором Бабарико. Его опубликовал лишенный лицензии адвокат политика Дмитрий Лаевский.

Согласно отчету, на всех стадиях судебного разбирательства выявлены нарушения: «начиная с досудебного содержания под стражей до окончательного приговора». Среди вопросов, которые вызывают «серьезные опасения» отмечаются: преследование команды защиты политика, недостаточная ясность в отношении правовых оснований обвинения, заявления чиновников до вынесения приговора и другие.

Организация вынесла суду оценку D — это значит, что процесс характеризуется «одним или несколькими нарушениями международных стандартов, которые повлияли на результат и привели к значительному вреду».

Фонд Клуни «выступает за справедливость через ответственность за нарушения прав человека во всем мир». Он занимается мониторингом соблюдения прав человека и предает огласке их нарушения.

Украл (почти) все дивиденды. В чем обвиняют Виктора Бабарико — политика, который официально так и не стал кандидатом в президенты

6 июля Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Суд признал его виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). В 2020 году Бабарико выдвигал свою кандидатуру на прездентских выборах.