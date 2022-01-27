В Минске за участие в протестах силовики задержали гражданку России Веру Цвикевич

В Минске силовики задержали гражданку России Веру Цвикевич, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По предварительной информации, ее подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). У россиянки есть вид на жительство в Беларуси.

Правозащитники отмечают, что 25 августа 2020 года ее фотография с акции была на первой полосе газеты «Комсомольская правда в Беларуси».

Исправлено 28 января в 12:02. Указано верное авторство фотографии.