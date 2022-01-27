КГБ признал «экстремистским формированием» издание «Наша Ніва»

КГБ признал «экстремистским формированием» частное издательское унитарное предприятие «Сородичи», которое владеет изданием «Наша Ніва» и издает журнал «Наша гісторыя», указано в списке причастных к экстремизму.

Согласно списку, «экстремистским формированием» признаны и сайт, и соцсети издания «Наша Ніва». Такое решение КГБ вынесло еще 14 января, но в список информацию добавили спустя почти две недели.

«Признание „Нашай Нівы“ экстремистским формированием больше говорит о тех, кто признал, чем о "Нашай Нiве". Стандарты журналистики "Нашай Нiвы" не изменятся ни на йоту, мы это гарантируем. Мы не прогнозируем также падения читаемости издания — она продолжает расти, тренд неизменный все последние годы», — прокомментировала директор «Нашай Нiвы» Анастасия Ровдо изданию Zerkalo.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

Формирование «экстремистских формирований». На каком основании ГУБОП собрался сажать подписчиков телеграм‑каналов

Обновлено в 12:53. Добавлен комментарий директора «Нашай Нiвы» Анастасии Ровдо для Zerkalo.