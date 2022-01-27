Заключенная по «делу студентов» Яна Оробейко вышла замуж в колонии

Осуденная на 2,5 года колонии по «делу студентов» Яна Оробейко вышла замуж в колонии за активиста Валерия Томилина, сообщил молодой человек в своем фейсбуке.

«Уважаемые подписчики, произошёл брак», — написал Томилин.

Яну Оробейко и еще 11 фигурантов «дела студентов» обвинили в грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК) и приговорили к срокам от 2 до 2,5 лет колонии за организацию акций протеста в университетах.

Девушку задержали 12 ноября 2020 года, и вскоре активист Валерий Томилин начал активно помогать ей и ее семье. В интервью «Настоящему времени» весной 2021 года он рассказывал, как собирает ей передачки и о чем пишет в письмах. «Мы точно решили, что если будет колония или "химия", то мы распишемся, чтобы я мог носить передачи и имел право на свидание. Вне зависимости, будут у нас отношения или нет. Ее родители живут в Бресте, и носить передачи им будет весьма трудно», — говорил он.