Правозащитники признали политзаключенными 12 человек; теперь в Беларуси их 1 007

Правозащитники из семи организаций признали политическими заключенными 12 беларусов, и общее количество политзаключенных в Беларуси теперь 1 007 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Среди признанных политзаключенными девять человек осуждены либо задержаны за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК) или представителя власти (статья 369 УК): это Руслан Синчуков, Николай Бердников, Анатолий Выдрин, Дмитрий Циб, Николай Белозеров, Николай Ковалевский, Никита Палеонок и Андрей Коробов.

Еще трое задержаны за «разжигание вражды»: это Николай Витиков, Олег Коновалов и Андрей Мышковец, которого обвиняют также и в оскорблении представителя власти за комментарии о перестрелке Андрея Зельцера и сотрудников КГБ.

Также признан политзаключенным Артем Жернак, которого задержали за подготовку участников массовых беспорядков (часть 3 статьи 293 УК) и призывы к санкциям (статья 361 УК).