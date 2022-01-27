Команда издания Naviny.by перезапустила телеграм‑канал под новым названием «Позірк»

Телеграм-канал издания Naviny.by, связанного с признанными «экстремистским формированием» информационным агентством «Белапан», переименовали в «Позірк. Навіны пра Беларусь».

На канале написали, что это «не рейдерский захват телеграм-канала». Авторы объяснили, что теперь каналом управляет команда из людей, находящихся вне Беларуси и «привыкших работать по канонам настоящей, а не сервильной журналистики».

«В общем, ничего не меняется. Кроме одного — названия. Теперь оно отражает всё то, чем славились старые добрые "Навіны"», — объявили в телеграм-канале.

В «Белапане» журналисту «Медиазоны» подтвердили, что это их решение переименовать канал, а управляют им журналисты, которые находятся не в Беларуси.

Телеграм-канал Naviny.by не обновлялся с 12 ноября, когда стало известно, что КГБ признал «экстремистским формированием» информационное агентство «Белапан».

Против сотрудников информагентства в Беларуси возбуждены несколько уголовных дел. Медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января 2021 года как подозреваемых по делу о финансировании протестов (часть 2 статьи 342 УК) из-за рубежа при участии фонда BY_Help. МВД утверждает, что Александров оплатил участникам протестов 250 штрафов, а списки нуждающихся и деньги ему передавал фонд. Спустя полгода Александрову предъявили обвинение в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за помощь инициативам BY_help и BYSOL.

18 августа главного редактора «Белапана» Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова и бухгалтера Екатерину Боеву задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В их квартирах и квартирах еще двух сотрудников агентства прошли обыски. Вскоре стало известно, что на Левшину, Новожилова, и Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК). Боева вышла на свободу после 10 суток задержания.