Жителя Борисова обвиняют в убийстве знакомого; он хотел вывезти труп «под видом шкафа»

Жителя Борисова обвиняют в убийстве знакомого, совершенного с особой жестокостью (пункт 6 части 2 статьи 139 УК), сообщает Следственный комитет. Сообщается, что он хотел вывезти его тело «под видом шкафа».
По информации ведомства, 7 июля 35-летний рабочий выпивал в компании 39-летнего мужчины и его сожительницы. В квартире потерпевший взял в руки нож. Обвиняемый расценил это как угрозу своей жизни, выбил предмет из рук и на протяжении часа избивал рабочего, в том числе деревянной ножкой от стола. От полученных травм мужчина скончался.
На следующее утро обвиняемый созвонился с родственником и попросил найти автомобиль, чтобы «вывезти из квартиры шкаф». Днем милиционеры обнаружили тело убитого на балконе квартиры.
Дело борисовчанина передали прокурору для направления в суд. Он находится под стражей.
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