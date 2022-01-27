Жителя Борисова обвиняют в убийстве знакомого; он хотел вывезти труп «под видом шкафа»

Жителя Борисова обвиняют в убийстве знакомого, совершенного с особой жестокостью (пункт 6 части 2 статьи 139 УК), сообщает Следственный комитет. Сообщается, что он хотел вывезти его тело «под видом шкафа».

По информации ведомства, 7 июля 35-летний рабочий выпивал в компании 39-летнего мужчины и его сожительницы. В квартире потерпевший взял в руки нож. Обвиняемый расценил это как угрозу своей жизни, выбил предмет из рук и на протяжении часа избивал рабочего, в том числе деревянной ножкой от стола. От полученных травм мужчина скончался.

На следующее утро обвиняемый созвонился с родственником и попросил найти автомобиль, чтобы «вывезти из квартиры шкаф». Днем милиционеры обнаружили тело убитого на балконе квартиры.

Дело борисовчанина передали прокурору для направления в суд. Он находится под стражей.