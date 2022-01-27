ЦИК распорядилась убрать шторки из кабинок для голосования, причина — коронавирус

Центральная избирательная комиссия распорядилась убрать шторки из кабинок для голосования на референдуме 27 февраля, сообщается в методичке, опубликованной на сайте комиссии.

«В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, необходимо исключить использование в кабинах для голосования передней шторки, обеспечив при этом тайну волеизъявления участника референдума», — написано в методическом пособии.

В 2020 году на президентских выборах тоже убирали шторки. Тогда председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уточнила, что закон не устанавливает, как должны быть устроены кабины.