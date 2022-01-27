Дольщики дома на Купревича записали видеообращение к Лукашенко и попросили взять объект «под личный контроль»

Дольщики несданного жилого дома по улице Купревича, 14 в Минске записали видеообращение к Александру Лукашенко с просьбой взять строительство объекта «под личный контроль». На видео обратило внимание издание Onliner.

В декабре 2020 года стало известно, что первая секция в новостройке наклонилась, и из-за опасности дом не ввели в эксплуатацию. Дольщики до сих пор ждут решения проблемы.

«Конкретно нам никакой информации никто не дает. Всю информацию нам приходится искать, вытаскивать. Официальной информации никакой мы не видим, никаких документов, ничего. Фотографировать где-то, что-то какие-то документы нам не дают», — говорит девушка, рядом с которой стоят муж и двое маленьких детей.

Другой участник видео говорит, что они ждут введения дома в эксплуатацию уже четвертый год: «Купив квартиру у государственного застройщика, мы не имеем никаких гарантий, никакой информации. Ситуация патовая. Мы понятия не имеем, безопасно ли жить в первой секции. И даже если дом сдадут, слава у него уже такая, что продать квартиру будет невозможно».

Дольщики говорят, что их обращения в инстанции «остаются без ответа или сводятся к отпискам, а также обещаниям, которые не выполняются». Деньги, по их словам, возвращаются с большим опозданием.

В видеообращение пострадавшие «вынуждены просить» Александра Лукашенко помочь людям и взять строительство объекта под личный контроль: «Мы все не понимаем, когда этот дом будет сдан, будет ли он вообще сдан. Поэтому мы просим вас, чтобы нас проинформировали, либо дом будет сдан, либо пускай [застройщик] МДК вернет нам наши денежные средства в течение трех месяцев согласно договору».