Минчанина, притворявшегося то соцработником, то родственником, чтобы ограбить пенсионерку, приговорили к 13 годам колонии

Суд Центрального района Минска приговорил 36-летнего местного жителя Ж. к 13 годам колонии за разбой, грабеж и угрозу насилием милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что 9 марта 2021 года обвиняемый со своим приятелем «под видом работников социальной службы» предложил помочь с уборкой 89-летней потерпевшей. Когда та отказалась от помощи, Ж. «стал угрожать ей насилием, убийством, требовал при этом деньги и имущество». После этого пенсионерка отдала обвиняемому минчанину золотые серьги.

Спустя несколько дней он вернулся к потерпевшей, на этот раз представившись ее родственником. Женщина вспомнила мужчину и попросила его уйти из квартиры, но в ответ он «с применением силы снял с ее пальца золотое кольцо» и ушел.

Через несколько дней минчанина задержала милиция — при этом обвиняемый пытался ударить по голове одного из сотрудников.

При задержании 18 марта 2021 года обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам ОВД, пытался нанести одному из них удар в область головы.

Кроме лишения свободы суд назначил минчанину штраф в размере 200 базовых величин.