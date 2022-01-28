В Мостах преподавательницу сольфеджио оштрафовали за репост записи «Белсата» трехлетней давности

В Мостах суд оштрафовал преподавательницу сольфеджио и музыкальной литературы Галину Терентьеву на 20 базовых (640 рублей) за репост записи телеканала «Белсат», сделанный в 2019 году. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд над преподавательницей прошел 19 января, ее признали виновной в распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Задержали ее месяцем ранее на рабочем месте, а после сутки удерживали в камере отдела милиции. В квартире Терентьевой силовики провели обыск и конфисковали ноутбук, телефон и робот-пылесос.