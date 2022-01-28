Жителя Новогрудка приговорили к 3 годам колонии за содействие экстремизму из‑за комментария с призывом «доставать оружие»

Суд Новогрудского района назначил 3 года колонии общего режима 38-летнему местному жителю Руслану Кузьмичу, обвиняемому в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК). Об этом сообщает телеканал «Белсат» и подтверждают читатели издания Zerkalo.

Руслана Кузьмича задержали 6 октября 2021 года за комментарий под видео в канале «Новогрудок для жизни». По информации правозащитников, мужчина написал: «Ок, пришло время доставать оружие. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!».

Прокуратура в пресс-релизе писала, что на видео, под которым Кузьмич оставил комментарий, неназванный «мужчина производит выстрелы из оружия и выкрикивает при этом лозунги». Комментарий обвиняемого, по версии обвинения, «побуждал других граждан к насильственным противоправным действиям, в том числе с использованием оружия».

Во время предварительного следствия Руслан Кузьмич отказался давать показания, пишет правозащитный центр «Вясна».