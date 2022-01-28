Фигуранты дела о взломе компьютерной системы Мингорисполкома получили сроки от 3,5 до 6,5 лет колонии

Суд Заводского района приговорил фигурантов дела о взломе компьютерной системы Мингорисполкома к срокам от 3,5 до 6,5 лет колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Братья Алексей и Ким Самусенко получили 4 и 6,5 лет колонии соответственно, Павел Дрозд и Иван Андрошуйть — по 3,5 года лишения свободы.

Их признали виновными по шести статьям: модификация компьютерной информации (часть 1 статьи 350 УК), неправомерное завладение такой информацией (статья 352 УК), использование вредоносных компьютерных программ (часть 1 статьи 354 УК), грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), порча имущества (статья 341 УК) и подготовка к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК).

Суд по этому делу продолжался два месяца в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет рассказывал о подробностях этого уголовного дела. По версии обвинения, в октябре и ноябре 2020 года 35-летний мужчина, имя которого не раскрывалось в релизе, взломал компьютерные сети Мингорисполкома и завладел записями городских камер видеонаблюдения, чтобы затем публиковать их «на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских телеграм-каналах».

Следствие уверено, что обвиняемые получили доступ к компьютерным системам КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома — это повлекло нарушение работы предприятий и госорганов. Кроме того, обвиняемые скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них ложную информацию.

Они также «систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях» с августа по ноябрь. Следствие зафиксировало 10 таких фактов.

32-летнего основателя и члена совета общественного движения «Дзея» Кима Самусенко задержали 3 ноября 2020 года. При обыске силовики изъяли у него технику, зарегистрированное охотничье ружье, деньги, бело-красно-белый флаг, флаг Украины и украинский паспорт его жены. Через два дня задержали его брата Алексея, а также 35-летних Павла Дрозда и Ивана Андрошуйтя.