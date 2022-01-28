Силовики задержали автора твиттер-аккаунта Gypsynkov Михаила Цыганкова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Подробности задержания правозащитникам неизвестны. По их информации, одновременно задержаны еще несколько беларуских блогеров-тысячников из твиттера; их имена уточняются.

Ночью, после сообщений о задержании блогера, в аккаунте Gypsynkov появилась запись: «Стоило уехать в деревню наслаждаться инфодетоксом и пловом, а вы уже весь белтви посадили)».

Вскоре твит был удален, а через несколько минут появился новый с таким же содержанием и реплай к нему: «Фото плова будут доступны только пожизненным подписчикам Советской Белоруссии». Кто сейчас ведет блог Gypsynkov и где находится его автор, неизвестно.

Михаил Цыганков вел твиттер Gypsynkov анонимно. В аккаунте, насчитывающем почти 11,3 тысячи подписчиков, он шутил на социально-политические темы.

Обновлено в 19:50. Добавлено имя автора аккаунта по информации правозащитного центра «Вясна».

Обновлено 29 января в 01:05. Добавлена информация о новых записях в аккаунте Gypsynkov, которые появились после сообщения о задержании его автора.