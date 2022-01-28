Лукашенко предложил создать комиссию во главе с Азаренком и генпрокурором для «решения проблемы» уехавших протестующих

Во время послания «белорусскому народу и Национальному собранию» Александр Лукашенко посоветовал уехавшим после политического кризиса 2020 года беларусам возвращаться домой, а затем предложил для решения «этой проблемы» создать «общественную комиссию» во главе с генпрокурором и ведущим СТВ Григорием Азаренком.

«Мой вам совет — домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб. Хотя бы частично, потому что то, что вы натворили — не хватит ни вашей собственности ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Кому надо, кто это заслужил по закону. Отсидите в местах не столь отдаленных», — посоветовал Лукашенко.

Кроме того, он рассказал о планах создать общественную комиссию, сопредседателями которой стали бы генеральный прокурор и «наш глашатай» Григорий Азаренок.

«Два сопредседателя. И будем ориентироваться на решения этой комиссии. Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии — депутаты и сенаторы», — добавил Лукашенко.

Он также упомянул политзаключенных и международную реакцию на них.

«Но заставлять "коллективный Запад" бегать вокруг Лукашенко и кричать: "Палітвязні, палітвязні, свабоду палітвязням". Ну и кричите. Кричите, вы уже два года кричите. Какой результат? Хочу им сказать — дальше будет хуже. Поэтому домой. На коленях. Ползком», — сказал он.

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Григорий Азаренок — сотрудник СТВ. В своем телеграм-канале он публикует извинения задержанных. В конце января стало известно, что он удалил пост с аутингом пресс-секретаря А1 Николаем Бределевым.