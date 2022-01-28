Обвиняемая по «делу Автуховича» Ольга Майорова в письме сыну сообщила, что ей вменяют восемь уголовных статей

Активистка Ольга Майорова, обвиняемая по «делу Автуховича», в письме сыну перечислила восемь статей уголовного кодекса, о которых «хотела бы почитать». Об этом сообщает газета «Новы Час».
Издание пишет, что, исходя из письма, Майорову обвиняют по следующим статьям:
«Дело Автуховича» — уголовное дело о терроризме против предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича и как минимум 12 его знакомых. КГБ утверждает, что осенью 2020 года Николай Автухович запасся оружием и взрывчаткой в Украине, обустроил несколько схронов и успел повредить машины двух милиционеров.
В середине января стало известно, что Ольге Майоровой переквалифицировали часть статьи о терроризме (статья 289 УК) со второй на третью, предусматривающую более суровое наказание — до 25 лет лишения свободы.
Активистку задержали 4 января 2021 года, во время обыска у нее изъяли два ноутбука и два смартфона. Канал ОНТ назвал ее ведущей соцсетей Николая Автуховича. В прошлом она была членом Объединенной гражданской партии.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет