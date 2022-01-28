Обвиняемая по «делу Автуховича» Ольга Майорова в письме сыну сообщила, что ей вменяют восемь уголовных статей

Активистка Ольга Майорова, обвиняемая по «делу Автуховича», в письме сыну перечислила восемь статей уголовного кодекса, о которых «хотела бы почитать». Об этом сообщает газета «Новы Час».

Издание пишет, что, исходя из письма, Майорову обвиняют по следующим статьям:

Участие в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК);

Разжигание вражды, совершенное группой лиц или повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК);

Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц;

Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности ( часть 3 статьи 361 УК);

Обман потребителей, совершенный группой лиц (часть 2 статьи 257 УК);

Покушение на преступление (часть 1 статьи 14 УК);

Соучастие в преступлении (часть 6 статьи 16 УК);

Акт терроризма (часть 2 статьи 289 УК).

«Дело Автуховича» — уголовное дело о терроризме против предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича и как минимум 12 его знакомых. КГБ утверждает, что осенью 2020 года Николай Автухович запасся оружием и взрывчаткой в Украине, обустроил несколько схронов и успел повредить машины двух милиционеров. В середине января стало известно, что Ольге Майоровой переквалифицировали часть статьи о терроризме (статья 289 УК) со второй на третью, предусматривающую более суровое наказание — до 25 лет лишения свободы. Активистку задержали 4 января 2021 года, во время обыска у нее изъяли два ноутбука и два смартфона. Канал ОНТ назвал ее ведущей соцсетей Николая Автуховича. В прошлом она была членом Объединенной гражданской партии.