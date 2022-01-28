Против дочери политика Павла Латушко возбудили уголовное дело в Беларуси

Против дочери политика Павла Латушко Яны Латушко В Беларуси возбудили уголовное дело и арестовали ее имущество, пишет «Радыё Свабода». Статья, по которой возбудили уголовное дело, неизвестна.

«Я не знаю по какой причине против меня возбудили уголовное дело. Никаких противоправных действий я не совершала. Да, я участвую в акциях в Польше, я против насилия, за справедливость. Я дочь моего отца и поддерживаю его. Есть добрые люди, которые сегодня мне рассказали, что ДФР спрашивает обо мне. Сообщили, что причина — заведенное уголовное дело в отношении меня. Позже узнала, что квартира арестована. Эта квартира 1985 года постройки, принадлежала моим бабушке и дедушке, потом родителям, и на 18-летие родители подарили ее мне», — рассказала Латушко изданию.

Павел Латушко — член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления. В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).