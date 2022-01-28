Силовики нашли два ружья в квартире минчанина, который «неоднократно выходил на балкон в обнаженном виде»

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска нашли в квартире 38-летнего минчанина два ружья и несколько коробок патронов к ним, сообщает канал АТН.

Это произошло 27 января во время «отработки жилого сектора». По словам замначальника ГОМ № 3 Фрунзенского РУВД Максима Куликова, которые приводит АТН, кроме ружей с патронами силовики обнаружили «радиостанции, топоры, газовые баллончики, 160 литров бензина, электрогенераторы, а также огромный запас продуктов длительного хранения».

Минчанин «ранее неоднократно выходил на балкон в обнаженном виде», об этом милиционерам «сообщили очевидцы и предоставили подтверждающие видео». Пояснить свои действия мужчина не смог, добавил Куликов. При этом у жителя Минска был с собой список дел на листке A4 со следующими пунктами: «выплатить все долги», «подготовиться к смерти», «заняться физическим здоровьем».

«Житель столицы не скрывал того, что подписан на экстремистские телеграмм-каналы», — подчеркивает АТН. Был ли он задержан, не сообщается.