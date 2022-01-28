Минздрав сообщил о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения сообщило о рекордном числе выявленных случаев заболевания за сутки. Согласно официальной статистике, коронавирусом заразились 2 221 человек, 17 пациентов скончались.

Главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».

В октябре 2021 Минздрав впервые сообщил более чем о 2 тысячах зараженных в Беларуси.