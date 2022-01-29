Минздрав сообщил о 2 302 заболевших коронавирусом за сутки

2 302 человека в Беларуси заболели COVID-19 за сутки, 15 пациентов с коронавирусом умерли, сообщает министерство здравоохранения.
Это новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в стране — прошлый был поставлен 28 января, когда ведомство сообщило о заражении 2 221 человек.
27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».
В октябре 2021 Минздрав впервые сообщил более чем о 2 тысячах зараженных в Беларуси.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет