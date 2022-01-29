ГУБОПиК опубликовал видео с задержанным автором твиттер‑аккаунта Gypsynkov

Телеграм-канал ГУБОПиК опубликовал видеозапись с задержанным автором твиттер-аккаунта Gypsynkov Михаилом Цыганковым. На видео он говорит, что участвовал в протестах и «сбрасывал информацию о передвижении силовиков».

Личность задержанного из видео ГУБОПиК «Медиазоне» подтвердил человек, который знает, как выглядит Цыганков. О том, что именно он является владельцем аккаунта Gypsynkov, ранее сообщал правозащитный центр «Вясна».

В первых кадрах видео ГУБОПиКа вооруженные силовики вскрывают входную дверь в квартиру, в которой, судя по всему, находится Цыганков. Слышны крики: «На пол ложись!».

После этого следует запись с рассказом задержанного. Он говорит, что сейчас работает программистом в EPAM, а в августе 2020 года «посещал протестные марши».

«Состоял в чате Infopoint, сбрасывал информацию о передвижении силовиков. В этом чате также состояли Мотолько, Путило и Белоус. В настоящий момент задержан сотрудниками милиции», — говорит Цыганков на камеру.

О задержании Цыганкова 28 января сообщили правозащитники из центра «Вясна». По их информации, одновременно были задержаны еще несколько беларуских блогеров-тысячников из твиттера, однако в дальнейшем информации об этом не появлялось.

Ночью, после сообщений о задержании блогера, в аккаунте Gypsynkov появилась запись: «Стоило уехать в деревню наслаждаться инфодетоксом и пловом, а вы уже весь белтви посадили)».

Вскоре твит был удален, а через несколько минут появился новый с таким же содержанием и реплай к нему: «Фото плова будут доступны только пожизненным подписчикам Советской Белоруссии». Кто сейчас ведет блог Gypsynkov и где находится его автор, неизвестно.

Автор аккаунта Gypsynkov, насчитывающего около 11 тысяч подписчиков, стал популярен благодаря шуткам на социально-политические темы.