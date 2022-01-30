ГУБОП опубликовал видео с дизайнером, где тот говорит, что в закрытом чате «получал задания по рисованию к новостям рисунков»

Телеграм-канал ГУБОП опубликовал видео с молодым человеком, на котором тот рассказывает, что состоял в «закрытом чатике Infopoint, где от Сергея Беспалова получал задания по рисованию к новостям рисунков».

Видео оперативников начинается с момента задержания: на улице к молодому человек со спины подбегают несколько силовиков в штатском. Далее он говорит, что работает художником-дизайнером в компании по разработке мобильных игр.

По его словам, сказанным на камеру силовиков, он «в 2020 году неоднократно посещал акции протеста» и состоял в закрытом чате.

«Состоял в закрытом чатике Infopoint, где от Сергея Беспалова получал задания по рисованию к новостям рисунков», — говорит задержанный.

Айтишник назвал еще нескольких участников чата — советник Светланы Тихановской Франак Вечерко, экс-главреда телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, администратор канала «Мая краіна Беларусь» Сергей Беспалов «и другие люди».

Ранее о чате с таким названием на видео силовков рассказывал задержанный автор твиттер-аккаунта Gypsynkov Михаил Цыганков: «Состоял в чате Infopoint, сбрасывал информацию о передвижении силовиков. В этом чате также состояли Мотолько, Путило и Белоус. В настоящий момент задержан сотрудниками милиции», — говорил Цыганков на камеру.