В Минске мужчина сбежал от мужа любовницы к соседке, украл у нее карту и оплатил в магазине чужие покупки, чтобы «загладить вину»

Прокуратура направила в суд уголовное дело против 31-летнего минчанина, который в магазине оплачивал покупки других посетителей чужой картой. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о хищении имущества путем модификации компьютерной информации (статья 212 УК).

По информации издания, в тот вечер минчанин «гостил у приятельницы» и в этот момент домой вернулся ее муж. Обвиняемый минчанин вышел на балкон и спустился на этаж ниже по пожарной лестнице. Хозяйка квартиры впустила его и предложила вместе выпить — они были знакомы, так как он не в первый раз таким образом скрывался от мужа «приятельницы».

Когда алкоголь закончился, хозяйка квартиры отправила его в магазин в куртке своего сына, так как верхняя одежда минчанина осталась у «приятельницы». Перед походом за спиртным обвиняемый заприметил на диване банковскую карту и, когда хозяйка не видела, украл ее, передает «Минск-Новости».

В магазине мужчина стал оплачивать этой картой товары других покупателей. Позже он объяснил: ему было «очень досадно» из-за того, что в очередной раз пришлось убегать от мужа «приятельницы», поэтому он решил «загладить свою вину, сделав незнакомым людям добро».

После магазина он вернулся в квартиру к знакомой со спиртным и они продолжили выпивать. Карточку обвиняемый оставил в куртке сына хозяйки, который и оказался потерпевшим по делу — карта тоже принадлежала ему, добавляет агентство.

Через две недели сын женщины позвонил обвиняемому с вопросом о похищенных деньгах. Минчанин пообещал все вернуть, но не сделал этого.