«Матч ТВ»: спортсменам беларуской сборной на Олимпиаде разрешено общаться только с журналистами, аккредитованными НОК

Членам беларуской делегации на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только журналистами, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК). Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Беларусь на них представят 28 спортсменов в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании.