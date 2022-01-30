«Матч ТВ»: спортсменам беларуской сборной на Олимпиаде разрешено общаться только с журналистами, аккредитованными НОК
«Матч ТВ»: спортсменам беларуской сборной на Олимпиаде разрешено общаться только с журналистами, аккредитованными НОК
30 января 2022, 17:15
 
 
 
 
 

Членам беларуской делегации на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только журналистами, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК). Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Беларусь на них представят 28 спортсменов в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей