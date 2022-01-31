Наталья Херше, осужденная за сорванную с омоновца балаклаву, объявила голодовку в могилевской тюрьме

Наталья Херше, осужденная за сорванную с омоновца балаклаву, 30 января объявила голодовку в могилевской тюрьме. Об этом она предварительно написала своему брату Геннадию Касьяну, передает «Радыё Свабода».

Касьян назвал тюремные условия, в которых находится Херше, пыткой.

«Сейчас в камере Натальи с 6 утра и до 22 часов, до отбоя, на максимальную громкость включают беларуское радио. Она все время в камере, кроме прогулки на час, и для нее это радио невыносимо. Наталья просила сделать его потише или выключить, но утвердительного ответа не получила», — рассказал он изданию.

Касьян добавил, что до недавнего времени у Херше не было претензий к администрации могилевской тюрьмы. Он предположил, что давление на сестру может быть связано с тем, что в среду к ней приходил адвокат, и она просила его написать несколько жалоб. По словам Касьяна, Херше весит 53 килограмма и жалуется на качество питания.

«После перевода из гомельской колони в тюрьму оно (питание — МЗ) значительно ухудшилось. Даже нет гороха, риса. Купила в магазине сыр и морскую капусту, хранила за окном, чтобы продукты не испортились, и получила за это выговор», — рассказал он «Радыё Свабода».

Издание добавляет, что при переводе из гомельской колонии у Херше забрали дневник. Она пробовала восстановить свои записи, но администрация тюрьмы отказывается признать личными вещами те листы бумаги, которые у нее есть.

«Поэтому Наталья волнуется, что и эти листы бумаги у нее заберут. Ей даже не разрешили купить тетрадь в магазине. Еще в камере очень холодно, Наталья сидит в фуфайке. При переводе из колонии в тюрьму где-то "потерялись" ее теплые сапоги. Сейчас администрация тюрьмы говорит, чтобы она купила себе сапоги за свои деньги. Она на прогулки ходит в теплых носках и кроссовках», — рассказал «Радыё Свабода» брат Херше.

Он добавил, что Наталью лишили права на корреспонденцию: ей приходит мало писем, и от нее Касьян получает не все.

Брат Херше писал жалобы на имя начальника тюрьмы, но тот ответил, что условия содержания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, передает издание.

24 сентября 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля постановил перевести Херше в тюрьму. Точные основания для перевода заключенной неизвестны, однако брат Херше предположил, что такое решение было принято «за систематическое нарушение ПВР и отсутствия признаков "перевоспитания"». 28 сентября стало известно, что Херше переводят в мужскую тюрьму в Могилеве.

Наталья Херше голодает уже третий раз. Первую голодовку женщина объявила 18 января 2021 года — из-за того, что ей перестали приходить письма. После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала есть по этой же причине с 22 февраля, а начала принимать пишу в начале марта.

Последние 12 лет Наталья Херше жила в Швейцарии. 19 сентября 2020 года ее задержали в Минске по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Вскоре женщину обвинили в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) — за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика. Женщина не признала вину — по ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву. 7 декабря 2021 года Наталью Херше приговорили к 2,5 годам годам колонии.