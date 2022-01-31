Лукашенко подписал закон, который отменяет базовое образование

Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Согласно новому кодексу, базового образования не будет. Всех школьников обяжут заканчивать 11 классов, а после сдавать централизованный экзамен, порядок проведения которого определит Минобразования.

Кроме того, расширяется сфера применения целевой подготовки, дистанционное обучение закрепляется как самостоятельная форма образования, вводится специальное высшее образование для некоторых технических и медицинских специальностей, а также новый вид дополнительного образования — одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

С учетом новой редакции кодекса обновились и правила приема в ВУЗы. Со следующего года принимать абитуриентов будут по результатам централизованного экзамена. Кроме того, появятся льготы для выпускников классов спортивно-педагогического и военно-патриотического направлений. Льготы во время поступления будут и у детей военнослужащих и милиционеров, которые погибли или получили инвалидность во время исполнения служебных обязанностей.