ГУБОПиК выложил видео с извинениями задержанной гражданки России Веры Цвикевич

В телеграм-канале ГУБОПиК появилось видео с россиянкой Верой Цвикевич, в котором она «раскаивается» в участии «в несанкционированных митингах в Минске» после президентских выборов.

Под музыку из фильма о зомби-апокалипсисе «28 дней спустя» Цвикевич уточняет, что «участвовала в сцепках на проезжей части около станции метро Немига»; россиянка говорит с запинкой, под конец записи голос у нее заметно дрожит, а на глазах выступают слезы.

«Чем она, как гражданка Российской Федерации, думала, идя на зомби-шатания по Минску с действующим ВНЖ в Беларуси?» — пишут анонимные авторы канала ГУБОПиК.

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25 августа 2020 года фотография Цвикевич была на первой полосе газеты «Комсомольская правда в Беларуси». На снимке девушка в красном платье позировала на фоне группы вооруженных силовиков.

27 января стало известно о задержании россиянки. По предварительной информации, ее подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

На следующий день глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что ведомство будет «интересоваться судьбой» девушки. Позже российский консул встретился с задержанной.