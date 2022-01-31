ГУБОПиК выложил видео с извинениями задержанной гражданки России Веры Цвикевич

В телеграм-канале ГУБОПиК появилось видео с россиянкой Верой Цвикевич, в котором она «раскаивается» в участии «в несанкционированных митингах в Минске» после президентских выборов.
Под музыку из фильма о зомби-апокалипсисе «28 дней спустя» Цвикевич уточняет, что «участвовала в сцепках на проезжей части около станции метро Немига»; россиянка говорит с запинкой, под конец записи голос у нее заметно дрожит, а на глазах выступают слезы.
«Чем она, как гражданка Российской Федерации, думала, идя на зомби-шатания по Минску с действующим ВНЖ в Беларуси?» — пишут анонимные авторы канала ГУБОПиК.
25 августа 2020 года фотография Цвикевич была на первой полосе газеты «Комсомольская правда в Беларуси». На снимке девушка в красном платье позировала на фоне группы вооруженных силовиков.
27 января стало известно о задержании россиянки. По предварительной информации, ее подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).
На следующий день глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что ведомство будет «интересоваться судьбой» девушки. Позже российский консул встретился с задержанной.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет