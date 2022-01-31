«Вясна»: в Минске по уголовному делу о хулиганстве задержан двоюродный брат политика Павла Латушко

В Минске силовики задержали Анатолия Латушко, двоюродного брата политика Павла Латушко. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, задержание связано с уголовным делом о хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) за рисунки герба «Погоня» через трафарет.

«Вясна» уточняет, что задержание произошло ночью, а в квартире прошел обыск. Вместе с ним по этому же делу задержаны Елена Малиновская и еще одна женщина 1963 года рождения.

Позже правозащитники сообщили, что вместе с Малиновской и Латушко была задержана Лилия Ананян, и уточнили обстоятельства уголовного дела. По их информации, задержанным инкриминируют рисунки «Погони» на почтовых ящиках в подъездах жилого дома. Сейчас задержанные находятся в изоляторе на Окрестина.

28 января стало известно, что силовики завели уголовное дело против Яны Латушко, дочери политика. Статья, по которой возбудили уголовное дело, неизвестна.

Павел Латушко — член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления. В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).

Обновлено 1 февраля в 10:28: Добавлена информация о третьей задержанной и подробности уголовного дела.