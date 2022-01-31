Прокуратура закрыла уголовное дело против подростка, который убил голубя палкой

Прокуратура Центрального района Минска освободила от уголовной ответственности и передала под наблюдение родителей подростка, который убил голубя палкой, сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, несовершеннолетний убил палкой голубя на детской площадке на виду у окружающих. Его действия квалифицировали как хулиганство (часть 1 статьи 339 УК).

Подросток признал виду в полном объеме. По месту учебы и жительства он характеризуется исключительно с положительной стороны и имеет хорошую успеваемость в школе, указано в пресс-релизе.