Замминистра здравоохранения объяснила утренние очереди в поликлиниках желающими сдать тест на коронавирус

Первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова на брифинге Минздрава объяснила утренние очереди в поликлиниках большим количеством желающих сдать тест на коронавирус.

«Сегодня видели, что в некоторых поликлиниках — ну, вероятнее всего, мы предполагаем, что это связано с выходными днями, — к моменту открытия появились очереди. Большая часть людей, находящихся в этих очередях, была связана, по опросу, пришла в связи с тем, что они хотели обследоваться лабораторно и сделать тесты», — сказала замминистра.

По ее словам, очереди не связаны с нехваткой медработников и причин для беспокойства нет. Она призвала людей не стремиться приходить к открытию поликлиник, чтобы не создавать очереди.

В ситуации с коронавирусом, говорит Кроткова, «результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении».

«То есть этиотропного лечения, мы уже знаем, от коронавирусной инфекции, особенно от легких форм, ну и от других форм, как такового нет. Если он протекает в легкой форме, если появились симптомы заболевания, то мы просим оставаться дома — особенно если ее требуется листок нетрудоспособности — и соблюдать режим такой как обычно при респираторной инфекции», — объяснила позицию министерства Кроткова.

В последние несколько дней Минздрав в официальной статистике фиксировал рост заболеваемости коронавирусом. Количество заразившихся за сутки бьет рекорды три дня подряд — в воскресенье министерство отчиталось о 2 387 случаях за сутки. Во время пресс-конференции представители Минздрава отметили, что в выявленных случаях доминирует штамм «‎омикрон».