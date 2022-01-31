СК направил в суд материалы дела ивацевичских рэкетиров, которые вывозили своих должников в лес, избивали и угрожали убийством

Брестское управление СК направило в суд материалы дела ивацевичских рэкетиров, которые вывозили своих должников в лес, избивали и угрожали убийством, сообщает ведомство.

В пресс-релизе говорится, что 27-летний главарь банды вывез в лес одного из своих должников и выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Бизнесмен согласился со всеми требованиями рэкетира, потому что хотел остаться в живых. Другие потерпевшие также не обращались в милицию, потому что были запуганы, добавляет ведомство.

По данным СК, главный фигурант дела дал одному из потерпевших в долг 900 долларов и потребовал вернуть более 10 тысяч, другого обязал продать дом по заниженной в разы цене, а за счет третьего ремонтировал свой автомобиль.

Вместе со своим 36-летним сообщником он вымогал деньги больше года. Следствие выяснило, что обвиняемые держали в страхе жителей города и «ставили на счетчик» бизнесменов. Вымогателей уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, пишет СК.

По информации ведомства, весной 2021 года главарь банды дал двум иностранцам указание отобрать у местного бизнесмена деньги. Они несколько дней выслеживали потерпевшего, а в удобный момент напали на него, избивали арматурой и угрожали пневматическим пистолетом. Потерпевший активно сопротивлялся, и вымогатели убежали.

Иностранцы попытались скрыться в России, но их задержали в Витебской области. Главного фигуранта дела нашли в России и экстрадировали в Беларусь. Его 36-летний подельник к тому времени находился под стражей за другое преступление, сообщает СК.

Главарю банды вменяют вымогательство под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 208 УК), вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 3 статьи 208 УК), принуждение к выполнению обязательств под угрозой применения насилия (часть 1 статьи 384) и повторное принуждение к выполнению обязательств под угрозой применения насилия (часть 2 статьи 384 УК). Троим его подельникам предъявили обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 3 статьи 208 УК).