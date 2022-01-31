Студента, приехавшего на суд над Александром Ивулиным, арестовали на 10 суток за бело‑красно‑белые полоски на рюкзаке
Студента, приехавшего на суд над Александром Ивулиным, арестовали на 10 суток за бело‑красно‑белые полоски на рюкзаке
31 января 2022, 19:10
 
 
 
 
 

Студента 3 курса Пинского колледжа Илью Добродея арестовали на 10 суток за бело-красно-белые полоски на рюкзаке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, 17 января Добродей приехал в суд Советского района, где слушалось дело журналиста Александра Ивулина. Три полоски на рюкзаке студента расценили как «несанкционированный пикет» (статья 24.23 КоАП). Добродея доставили в РУВД Партизанского района.

19 января на суде студент не признал свою вину.

     
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