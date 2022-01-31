Студента, приехавшего на суд над Александром Ивулиным, арестовали на 10 суток за бело‑красно‑белые полоски на рюкзаке

Студента 3 курса Пинского колледжа Илью Добродея арестовали на 10 суток за бело-красно-белые полоски на рюкзаке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, 17 января Добродей приехал в суд Советского района, где слушалось дело журналиста Александра Ивулина. Три полоски на рюкзаке студента расценили как «несанкционированный пикет» (статья 24.23 КоАП). Добродея доставили в РУВД Партизанского района.

19 января на суде студент не признал свою вину.