Суд вынес приговоры семерым минчанам, разрисовавшим 82 тюка соломы

Суд Столбцовского района вынес приговоры семи обвиняемым по делу о разрисованных тюках соломы. Судья Виктория Судник признала всех виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 339 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд приговорил Андрея Арико, Максима Дубешко, Александру Бобко, Ольгу Дубовик, Елену Дедюлю и Игоря Мысливца к году колонии, а Екатерине Арико назначил наказание в виде 1,5 лет домашней химии.

По версии обвинения, подсудимые нанесли красной и черной краской «изображения различного содержания» на 82 тюка соломы, принадлежащие ОАО «Крутогорье-Петковичи». Этим они нанесли ущерб организации на сумму 1 512 рублей.

После задержания один из обвиняемых, владелец клининговой компании, предлагал отмыть краску, а второй — выкупить все испорченные тюки, но следствие отказалось сообщить об этом директору предприятия, пишет «Вясна».

По информации правозащитников, в суде обвиняемые рассказали, что акцию организовал «неизвестный парень», который через телеграм предложил разукрасить тюки недалеко от Дзержинска. Среди обвиняемых по делу его не оказалось, добавляют правозащитники.

По словам Екатерины Арико, силовики, приехавшие на задержание, «нарисовали на спинах свастику» и «сказали, что расстреляют».

«Разрисовали руки, лицо. Потом подняли, повели на поле, расставили вокруг тюков. <…> Взяли телефон и снимали на камеру. Потом завели назад и положили лицом в землю», — рассказывала Арико в суде.

Обвиняемых по этому делу задержали 1 сентября 2021 года в Дзержинском районе. На видео, которое тогда опубликовало МВД, задержанные рассказывали, что рисовали «красные полоски на белых тюках». Они объяснили, что «это полоски бчб» — «всем известного флага».