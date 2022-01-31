ГУБОПиК: вся информационная продукция правозащитного центра «Вясна» признана «экстремистскими материалами»

Суд Железнодорожного района Гомеля признал всю информационную продукцию центра «Вясна», ее аналогов во всех социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах «экстремистскими материалами», пишет телеграм-канал ГУБОПиК.

В конце декабря этот же суд признал «экстремистской» информационную продукцию телеграм-канала правозащитного центра «Вясна». ГУБОП утверждал, что «экстремистскими» стали и ее «аналоги в социальных сетях и других ресурсах», но в список «экстремистских материалов» Мининформа внесли только канал в телеграме.