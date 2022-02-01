Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Беларуси семьи американских госслужащих

Госдепартамент США распорядился вывезти из Беларуси семьи американских государственных служащих из-за «повышенной напряженности в регионе». Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», — говорится в заявлении.

Госдеп предупреждает, что Беларусь вводит ограничения для лиц с двойным гражданством США и Беларуси, и может отказать в признании американского паспорта, «включая отказ или отсрочку предоставления консульской помощи США».

23 января посольство США рекомендовало своим гражданам в Беларуси регулярно обновлять «планы отъезда на случай чрезвычайной ситуации».

«Продолжают поступать тревожные сообщения о необычной российской военной активности вблизи границ Украины, включая границу с Беларусью», — предупреждает посольство.