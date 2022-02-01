Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «инфекция COVID‑19» без проведения ПЦР‑теста

Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных», сообщает ведомство.

«Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар», — добавляет пресс-служба министерства.

Эта норма закреплена в приказе № 108, подписанном в Минздраве 31 января.

Утром 31 января в Минске около некоторых поликлиник выстраивались длинные очереди пациентов. Минздрав во время брифинга объяснил это большим количеством желающих сдать тест на коронавирус.

По словам замминистра Елены Кротковой, очереди не были связаны с нехваткой медработников и причин для беспокойства нет. Она призвала людей не стремиться приходить к открытию поликлиник, чтобы не создавать очередей. В ситуации с коронавирусом, говорила Кроткова, «результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении».

В последние несколько дней Минздрав в официальной статистике фиксировал рост заболеваемости коронавирусом. Количество заразившихся за сутки бьет рекорды — 30 января министерство отчиталось о 2 387 случаях за сутки. Во время пресс-конференции представители Минздрава отметили, что в выявленных случаях доминирует штамм «‎омикрон».