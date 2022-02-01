«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого в массовых беспорядках беларуса Вадима Дубойского

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным беларуса Вадима Дубойского, обвиняемого на родине по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК).

«Мемориал» считает, что Дубойского преследуют «в связи с осуществлением им прав на свободу выражения мнений и мирных собраний». Организация требует немедленно освободить беларуса из-под стражи, а также отклонить запрос об его экстрадиции на родину и предоставить ему временное убежище.

21 октября 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе решение об экстрадиции Дубойского, несмотря на то, что днем ранее Европейский суд по правам человека запретил России выдавать его.

На родине беларуса обвиняют по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). В сентябре 2020 года он уехал в Москву, а в апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.

Помимо Дубойского, сейчас в списке политзаключенных на сайте «Мемориала» числится еще одна гражданка Беларуси — Яна Пинчук. Ее обвиняют сразу по пяти уголовным статьям: о клевете (статья 188 УК), незаконных действиях с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигании социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создании и руководстве экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).