В Беларуси ввели возможность обучения для школьников, которые содержатся под стражей или отбывают наказание

В Беларуси появилась возможность получения образования для школьников, содержащихся под стражей или в исправительных учреждениях, следует из новой редакции Кодекса об образовании, подписанной Александром Лукашенко 31 января.

Согласно статье 157 обновленного документа, учреждения образования должны создавать условия для обучения школьников, находящихся под стражей или в исправительном учреждении. При этом обучение должно проходить по месту нахождения школьника — там, где он содержится под стражей или отбывает наказание.

Решение об обучении и воспитании такого учащегося принимают местные органы власти на основании сведений, которые им предоставит администрация изолятора или исправительного учреждения.