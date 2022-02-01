Генпрокуратура возбудила дело о разжигании вражды против судьи, который отказал в выдаче главреда Nexta Беларуси

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды и социальной розни (часть 3 статьи 130 УК) против судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского, который отказал Беларуси в выдаче главреда Nexta Степана Путило Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», — считают в Генпрокуратуре.

Действия Любовского, добавляет ведомство, «свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств», а также «подтверждают заведомую тенденциозность и сфабрикованность судебного процесса по конкретному уголовному делу, его политизированность и заказной характер». Процедура оглашения решения по делу, по мнению Генпрокуратуры, «была явно театрализована».

26 января Окружной суд Варшавы отказал Беларуси в экстрадиции Путило. Как уточнял телеканал «Белсат», во время заседания судья сказал, что «нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор».

«Это стандарт демократических стран и декларации прав человека, конституции Польши, что суды руководствуются правами человека, а не двойными стандартами, как это происходит в Беларуси», — пояснил он.

5 ноября 2020 года авторов телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича признали обвиняемыми в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК). В ноябре 2020 года КГБ внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В марте 2021 года телеканал ОНТ рассказал о спецоперации КГБ, в результате которой силовики возбудили дело о госизмене (статья 356 УК) в отношении Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, сотрудника Генштаба капитана Дмитрия Урада и подполковника КГБ Алексея Храловича.

Запрос на экстрадицию Путило Беларусь отправила Польше в ноябре 2021 года.