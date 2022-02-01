Брестской активистке Елене Гнаук предъявили обвинение в клевете на Лукашенко и дискредитации Беларуси

64-летней брестской активистке Елене Гнаук предъявили обвинение в клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, в материалах дела указано, что 23 ноября 2021 года Гнаук разместила в Facebook и Instagram «заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам». В самих постах, как отмечают правозащитники, Гнаук рассказывала о положении мигрантов и курдских семей в Беларуси.



В сентябре 2021 года суд приговорил Гнаук к 3 годам домашней химии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). В мае Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу» — суммарно она получила 3 года такого наказания.

У силовиков были вопросы к пенсионерке и по другим поводам. В сентябре она рассказывала, что у нее прошел обыск по делу об угрозах брестскому прокурору; активистку признали свидетельницей по делу и изъяли технику. В конце декабря суд оштрафовал Гнаук за фото в инстаграме с платками белого и красного цветов на 1450 рублей.