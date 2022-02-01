Жена журналиста Олега Груздиловича сообщила о завершении расследования дела против него

Расследование дела против журналиста Олега Груздиловича, сотрудничавшего с «Радыё Свабода», завершено и в течение двух недель будет передано прокурором в суд, сообщила его жена Марьяна изданию.

28 декабря 2021 года Груздиловичу предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). По информации «Радыё Свабода», журналиста обвиняют том, что он участвовал в митинге, когда его уже лишили аккредитации МИДа как корреспондента иностранного СМИ.

Груздилович не признал вины на допросе и сказал, что не принимал участие в акции, а был внештатным сотрудником газеты «Народная воля» и вел репортаж.

23 декабря неизвестные в масках задержали журналиста у него дома. По словам жены, из квартиры исчез ноутбук и телефон Груздиловича, сам он не выходил на связь. Ранее тем же днем МВД признало «Радыё Свабода» «экстремистским формированием».

16 июля Груздиловича задержали на 10 суток, а затем выпустили на свободу. Позже он рассказывал, что задержание было связано с уголовным делом о грубом нарушении порядка, по которому он проходил подозреваемым. Его жена рассказывала, что у журналиста изъяли технику и деньги.