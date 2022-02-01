«Альтернативы Лукашенко нет» — российское издание Znak.com взяло интервью у Романа Протасевича

Экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный после посадки в Минске самолета Ryanair и обвиняемый по трем уголовным статьям, в интервью российскому изданию Znak.com рассказал, что ему изменили условия домашнего ареста из-за сотрудничества со следствием.

«Я сотрудничал со следствием и никогда этого не скрывал. Если честно, то я не знаю, как [изменение условий домашнего ареста] происходило с юридической точки зрения», — сказал Протасевич.

По его словам, он связался с провластным активистом и главной организации «Системная правозащита», куда впоследствии устроился на работу, а после «писал запросы на имя следователя, прокурора, чтобы мне позволили работать».

«Меня никто не принуждал, это была моя инициатива», — рассказал Протасевич о трудоустройстве в организацию.

Роман Протасевич объявил о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Белякова

По его словам, под домашним арестом ему, как и прежде, «нельзя выходить гулять, принимать гостей», но можно ходить на работу в офис.

С выдвинутым обвинением Протасевич согласен: «Я действительно работал над организацией протестов. Глупо отрицать очевидное».

«Дело справедливое по той причине, что все по факту. Есть законодательство страны, ты в ней живешь, значит, по умолчанию ты его принимаешь. Помню, как в 2020 году мы шутили, что на пару статей УК мы уже заработали. Уже тогда было четкое понимание, что мы нарушаем закон. Поэтому как тут оценивать справедливость? Все по факту», — считает он.

По словам Протасевича, безопасностью россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с ним, его не шантажировали.

«Во-первых, у нас абсолютно разные дела, они не пересекаются. Во-вторых, не было какого-то смысла в шантаже, я почти сразу принял решение, что не буду упираться, пытаться строить из себя героя — хотя бы потому, что мне некому и нечего доказывать», — сказал бывший главред Nexta.

C Сапегой, говорит Протасевич, он не общался уже несколько месяцев. Он периодически разговаривает с ее матерью, но не знает, как обстоят дела у Софьи. Какие сейчас между ними отношения, Протасевич сказать не смог.

«На самом деле, я не знаю, как ответить. Мы несколько месяцев с Соней не общались, не контактировали. Сказать что-то конкретное трудно. Вообще непонятно, как у нее и у меня сложится жизнь, что вообще будет дальше. Я стараюсь думать позитивно, надеюсь на благоприятный исход и моего дела, и дела Софьи, но вообще непонятно, чем все закончится».

В интервью Протасевичу задали несколько вопросов об Александре Лукашенко, в том числе, считает ли он его хорошим президентом.

«На самом деле очень хороший вопрос, неоднозначный. У меня не произошло полного переобувания, я не стал каким-то ярым фанатом Александра Григорьевича. Просто посмотрел на обе стороны. У меня есть собственный взгляд на некоторые проблемы, которые есть в Беларуси. И о них надо говорить. Прозвучит банально, понимаю, но альтернативы [Лукашенко] нет», — сказал Роман Протасевич.

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. Протасевича подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Некоторое время они жили вместе, после Сапегу перевели под арест в квартиру ее родителей в Лиду. В конце декабря СК завершил расследование дела Софьи Сапеги — ее обвиняют по семи статьям УК. В ближайшее время ее дело рассмотрят в суде.