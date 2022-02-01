Суд оштрафовал жительницу Ждановичей на 4 800 рублей за сердечки и надписи «Жыве Беларусь» в лифте

Минский районный суд оштрафовал 52-летнюю жительницу Ждановичей Наталью Слепцову на 150 базовых величин по статье об осквернении сооружений (статья 341 УК) за несколько рисунков с сердечками и надписей «Жыве Беларусь» в лифте жилого дома, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Слепцова с 25 марта по 21 апреля нарисовала несколько сердечек, полос и оставила несколько надписей «Жыве Беларусь» на плафоне в лифте жилого дома в агрогородке Ждановичи. Сами надписи и рисунки, как посчитало обвинение, «символизируют очевидную протестную направленность, нарушают архитектурный облик и существенно снижают эстетические характеристики собственности».

Изначально минчанке вменяли хулиганство (часть 1 статьи 339 УК), однако позже суд переквалифицировал обвинение. Ущерб, нанесенный действиями Слепцовой, составил не менее 3 000 рублей, посчитал суд. При этом потерпевшей по делу стала соседка Слепцовой Наталья К., которая по своей инициативе отмывала надписи в лифте.

Сама потерпевшая рассказала, что не относится к противницам Александра Лукашенко и надписи в лифте ей были неприятны, потому она стала их вытирать при помощи жидкости для снятия лака и ватных дисков.

Как пишут правозащитники, для того, чтобы обнаружить автора надписей в лифте, силовики установили в плафон видеокамеру.

По информации «Вясны», в мае 2021 года Слепцову уже привлекали к административной ответственности за надписи и рисунки в лифте — ее арестовали в общем счете на 22 суток по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Тогда Слепцову обвиняли в нанесении надписей в период с 7 по 18 апреля.