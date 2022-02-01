Пиневич разрешил шестикурсникам медуниверситетов, привлеченным к работе в поликлиниках, выдавать больничные листы

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич разрешил студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы. Об этом говорится в указе №113, подписанном министром сегодня.

Это сделано «в связи с эпидемическим подъемом инфекционной заболеваемости».

«Приказом №113 от 01.02.2022 данным студентам разрешено выдавать и оформлять листки нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в порядке, установленном Инструкцией о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1», — говорится в приказе ведомства.

Минздрав поручил начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов и председателю Комитета по здравоохранению Мингорисполкома «провести вводный инструктаж с последующей проверкой знаний» студентов по выдаче больничных листов.

Вчера замминистра здравоохранения Елена Кроткова рассказывала, что «более 700 старшекурсников Белорусского государственного медицинского университета пришли на помощь в столичные больницы и поликлиники». Это было сделано, чтобы «не допустить недостатка кадров в период роста заболеваемости ОРИ, в том числе ковид-инфекции», писало агентство «Минск-Новости».

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Утром 31 января в Минске около некоторых поликлиник выстраивались длинные очереди пациентов. Минздрав во время брифинга объяснил это большим количеством желающих сдать тест на коронавирус.

По словам замминистра Елены Кротковой, очереди не были связаны с нехваткой медработников и причин для беспокойства нет. Она призвала людей не стремиться приходить к открытию поликлиник, чтобы не создавать очередей. В ситуации с коронавирусом, говорила Кроткова, «результат лабораторного теста никак не сказывается на лечении».