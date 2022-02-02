Суд в Молодечно четвертый раз арестовал правозащитника Алеся Капуцкого на 15 суток

Суд в Молодечно арестовал правозащитника Алеся Капуцкого на 15 суток за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Правозащитника судят по административному делу четвертый раз подряд, передает телеграм-канал «Вясна назірае».

Правозащитники отмечают, что Капуцкий должен был выйти на свободу 31 января после 45 суток в ИВС, но на него составили новый протокол за «хранение экстремистских материалов с целью распространения».

19 января правозащитники признали Капуцкого политзаключенным.

По информации «Вясны», правозащитника задержали в Молодечно 17 декабря 2021 года. На него составили протокол за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), а потом арестовали на 15 суток.