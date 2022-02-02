Наталья Херше, осужденная за сорванную с омоновца балаклаву, прекратила голодовку в могилевской тюрьме

1 февраля Наталья Херше, осужденная за сорванную с омоновца балаклаву, прекратила голодовку, которую объявила в могилевской тюрьме 30 января. Об этом она сообщила своему брату Геннадию Касьяну в телеграмме.

«Сегодня 01.02 сняла голодовку. Чувствую себя хорошо, вес около 52. Конфликт улажен. Всем привет. Обнимаю, сестра», — значится в телеграмме.

«Единственной причиной голодания была пытка громким звуком», — объясняет Касьян. По его словам, администрация тюрьмы выполнила требование Херше.

31 января Касьян рассказал «Радыё Свабода», что в камере сестры с 6 утра и до 22 часов на максимальную громкость включают беларуское радио.

«Она все время в камере, кроме прогулки на час, и для нее это радио невыносимо. Наталья просила сделать его потише или выключить, но утвердительного ответа не получила», — говорил он.